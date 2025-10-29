Prende forma il Comitato di gestione dell'AdSP dell'Adriatico Meridionale

Con determina firmata ieri, il presidente dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco
Mastro, ha nominato i primi componenti del nuovo Comitato di
gestione dell'ente. Si tratta di: Flavia Rita Decaro (designata
dalla Regione Puglia), Francesco La Torre (designato dal Comune di
Manfredonia), Donato De Carolis (direttore marittimo della Puglia e
Basilicata ionica), Luigi Amitrano (comandante del porto di
Brindisi), Valerio Massimo Acanfora (comandante del porto di
Barletta), Marco Pepe (comandante del porto di Manfredonia),
Giuseppe Panico (comandante del porto di Termoli) e Gennaro Moccia
(comandante del porto di Monopoli). Mancano ancora le designazioni
di alcune amministrazioni locali per completare l'organo
dell'Autorità di Sistema.