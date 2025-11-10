Il canale di Suez è stato attraversato dalla più grande portacontainer degli ultimi due anni

Sabato la portacontainer CMA CGM Benjamin Franklin
della
francese CMA CGM, partita da Southampton e diretta a Port Klang, ha
attraversato il canale di Suez. La nave, con la sua capacità
di carico pari a 17.859 teu, è la più grande
portacontenitori ad essere transitata nel canale egiziano negli
ultimi due anni, da quando gli attacchi degli Houthi alle navi nella
regione del Mar Rosso e dello Stretto di Bab el-Mandeb hanno indotto
tutte le principali compagnie di navigazione containerizzate
mondiali a modificare le rotte delle loro unità navali per
evitare l'attraversamento della via d'acqua egiziana.
Il presidente e amministratore delegato della Suez Canal
Authority, Osama Rabie, ha evidenziato che il transito della CMA
CGM Benjamin Franklin rappresenta un segnale positivo del
ritorno delle grandi portacontainer nel canale che, grazie agli
incentivi e alle politiche di marketing adottate dall'authority
egiziana, è già stato riattraversato da 28
portacontenitori di medie dimensioni in viaggi tra l'Europa e
l'Asia.