Nel terzo trimestre i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono diminuiti del -20,4%

|
Ad attenuare l'effetto sui ricavi trimestrali del calo del
valore dei noli marittimi non è bastato l'aumento del +4,9%
dei volumi di carichi containerizzati trasportati dalla flotta del
gruppo cinese nel periodo. Nel trimestre luglio-settembre del 2025,
infatti, i ricavi della COSCO Shipping Holdings Co. sono risultati
pari a 58,50 miliardi di yuan (8,2 miliardi di dollari), con una
diminuzione del -20,4% sul corrispondente periodo dello scorso anno,
di cui 56,23 miliardi di yuan generati dall'attività di
trasporto marittimo containerizzato (-21,2%).
Nel periodo la flotta di portacontenitori del gruppo cinese ha
trasportato volumi di merci in container pari a 6,90 milioni di teu,
con una meno marcata crescita del +4,9% sul terzo trimestre del
2024, di cui 4,96 milioni di teu trasportati dalla COSCO Shipping
Lines (+6,6%) che è la principale compagnia di navigazione
del gruppo. Sulle sole rotte transpacifiche sono stati trasportati
1,23 milioni di teu (-4,2%), di cui 704mila teu trasportati da COSCO
Shipping Lines (-3,9%), attività che hanno generato ricavi
pari rispettivamente a 14,54 miliardi (-34,2%) e 8,63 miliardi di
yuan (-34,7%). Sulle rotte Asia-Europa il traffico complessivo
movimentato è stato di 1,01 milioni di teu (+3,0%), di cui
664mila teu trasportati dal principale vettore del gruppo (+4,9%),
attività che hanno prodotto ricavi di 10,91 miliardi (-32,3%)
e 7,58 miliardi di yuan (-28,9%). Sulle rotte intra-asiatiche i
volumi imbarcati dalla flotta sono stati pari a 2,32 milioni di teu
(+1,6%), di cui 1,38 milioni di teu sulle navi di COSCO Shipping
Lines (+1,6%), attività i cui relativi ricavi sono stati pari
a 13,79 miliardi (-13,2%) e 8,54 miliardi di yuan (-13,0%). Sulle
rotte nazionali cinesi sono stati trasportati - interamente dalla
navi di COSCO Shipping Lines - 1,56 milioni di teu (+17,2%), per
ricavi pari a 3,26 miliardi di yuan (+14,5%). Sulle altre rotte
internazionali il traffico è stato di 781mila teu (+11,6%),
di cui 644mila teu trasportati da COSCO Shipping Lines (+9,5%), per
corrispondenti ricavi pari a 9,32 miliardi (-11,0%) e 8,34 miliardi
di yuan (-14,4%).
Nel terzo trimestre di quest'anno l'utile operativo registrato
dal gruppo COSCO Shipping Holdings Co. è ammontato a 17,20
miliardi di yuan (-48,0%) e l'utile netto a 10,59 miliardi (-56,0%).