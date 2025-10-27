In Cina il battesimo e la consegna al gruppo Grimaldi della PCTC Grande Melbourne

Mercoledì scorso a Shanghai il gruppo Grimaldi ha preso
in consegna la Grande Melbourne
, terza di una serie di sette
navi Pure Car & Truck Carrier (PCTC) ammonia ready di ultima
generazione commissionate ai cantieri SWS (Shanghai Waigaoqiao
Shipbuilding Co.) e CSTC (China Shipbuilding Trading C.) del gruppo
cinese China State Shipbuilding Corporation (CSSC).
Contestualmente si è svolta anche la cerimonia di
battesimo della nuova nave che è lunga 200 metri, ha una
larghezza di 38 metri e una stazza lorda di circa 77.500 tonnellate.
La Grande Melbourne è stata progettata per il
trasporto efficiente di veicoli (auto, SUV, furgoni, ecc.), sia
elettrici che alimentati da combustibili tradizionali, oltre a
qualsiasi altro tipo di carico rotabile. In particolare, può
caricare fino a 9.241 ceu (car equivalent units), con quattro ponti
idonei anche al trasporto di altri carichi rotabili, inclusi carichi
pesanti fino a 250 tonnellate e con un'altezza massima di 6,5 metri.
Il viaggio inaugurale della Grande Melbourne sul servizio
Asia-Europa del gruppo Grimaldi partirà dall'Asia alla fine
di questo mese, con le operazioni di carico in Cina - nei porti di
Taicang e Xiaomo - e in Thailandia, a Laem Chabang. A bordo
trasporterà circa 5.900 automobili e 800 metri lineari di
carichi rotabili pale ) destinati all'Europa settentrionale. Dopo
aver toccato diversi porti dell'Europa del Nord e del Mediterraneo -
tra cui Southampton, Anversa, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Setúbal
e Tanger Med - la nave proseguirà il suo viaggio verso La
Réunion, l'India e il Golfo Persico, prima di raggiungere
Taiwan e, infine, tornare in Cina.