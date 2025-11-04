Oltre 60 milioni di euro dal PNRR per i porti di Napoli e Salerno

«Grazie alla rimodulazione delle risorse del PNRR arrivano
oltre 60 milioni di euro, nuove risorse per gli interventi nei porti
di Napoli e Salerno». Lo ha annunciato oggi il vice ministro
alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, spiegando che questi
fondi, destinati all'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, permetteranno di completare opere strategiche per
la sicurezza, la competitività e l'efficienza del sistema
logistico del Mezzogiorno.
Rixi ha reso noto che le nuove risorse, pari a 61,29 milioni di
euro, saranno impiegate per cinque principali interventi: Napoli -
Darsena di Levante (Vigliena) (quattro milioni per il completamento
della cassa di colmata e il dragaggio dei fondali); Salerno -
Adeguamento moli e banchine (13,8 milioni per il consolidamento
strutturale e funzionale); Salerno - Prolungamento Molo Manfredi
(5,67 milioni per l'ampliamento della struttura destinata al
traffico crocieristico); Napoli - Diga foranea Duca d'Aosta (13,12
milioni per il rafforzamento e la messa in sicurezza della diga);
Salerno - Dragaggio e adeguamento del Molo di Ponente (24,7 milioni
per l'adeguamento strutturale e dei fondali del porto commerciale).
«Con questa rimodulazione - ha evidenziato il vice
ministro - rendiamo più efficace l'utilizzo delle risorse
europee e acceleriamo la realizzazione di opere strategiche per la
crescita dei nostri porti. È un passo concreto verso un
sistema logistico nazionale più competitivo e sostenibile».