Ok della VIII Commissione del Senato alle nomine di otto presidenti di AdSP

Ieri la Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia,
lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato
ha dato il via libera alla nomina di otto presidenti di Autorità
di Sistema Portuale. La proposta di nomina di Giovanni Gugliotti a
presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio è
stata approvata con 11 voti favorevoli, un voto contrario, una
scheda bianca e quattro astenuti. La proposta di nomina di Francesco
Benevolo a presidente dell'AdSP del Mare Adriatico
Centro-Settentrionale ha raccolto cinque voti favorevoli e 12
astensioni. La proposta di nomina di Davide Gariglio a presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale è stata approvata con sei voti favorevoli e
dieci astenuti. La proposta di nomina di Raffaele Latrofa a
presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale è
stata approvata con 12 voti favorevoli e cinque astenuti. La
proposta di nomina di Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stata
approvata con 11 voti favorevoli e cinque astenuti. La proposta di
nomina di Matteo Gasparato a presidente dell'AdSP del Mare Adriatico
Settentrionale è stata approvata con 11 voti favorevoli e
cinque astenuti. La proposta di nomina di Paolo Piacenza a
presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio ha ottenuto 11 voti favorevoli, un voto
contrario e due astensioni. Infine, la proposta di nomina di
Domenico Bagalà a presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna ha avuto il via libera con 11 voti
favorevoli e tre astenuti.