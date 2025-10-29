Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
04:02 GMT+1
PORTI
Inaugurato ufficialmente il Rijeka Gateway Terminal
È gestito dalla joint venture formata da APM Terminals ed Enna Logic
Fiume
29 ottobre 2025
Oggi nel porto di Rijeka è stato inaugurato ufficialmente
il Rijeka Gateway Terminal, il secondo container terminal dello
scalo portuale croato che è diventato operativo nelle scorse
settimane e che è gestito dalla joint venture formata
dall'olandese APM Terminals del gruppo armatoriale danese A.P.
Møller-Mærsk (51%) e dalla croata Enna Logic (49%). Nel
corso della cerimonia il primo ministro croato Andrej Plenković
ha specificato che sinora sono stati investiti 380 milioni di euro
per realizzare il nuovo terminal sui circa 500 milioni di euro
previsti complessivamente, cifra che include la dotazione delle
attrezzature terminalistiche e delle relative infrastrutture di
trasporto.
Nella prima fase del progetto che è già stata resa
operativa il terminal ha una banchina di 400 metri lineari e una
capacità di traffico annua pari a 650mila teu. Seguiranno
ulteriori lavori che consentiranno di portare la linea di banchina a
680 metri e la capacità ad oltre un milione di teu.
