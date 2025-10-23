Fincantieri mette in acqua il primo sistema integrato di droni subacquei

Oggi, presso il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale
(CSSN) della Spezia, si è tenuto il lancio del primo sistema
di droni subacquei “DEEP” di Fincantieri, in una
missione di dimostrazione. Il sistema DEEP rappresenta una soluzione
integrata all'avanguardia per la protezione, lo sviluppo e il
mantenimento di infrastrutture critiche subacquee e delle aree
portuali, svolgendo inoltre attività di monitoraggio e tutela
ambientale. Il sistema è progettato fin dall'origine con un
carattere duale, capace cioè di rispondere sia a esigenze
civili sia a impieghi di difesa e sicurezza. Tale versatilità
consente a DEEP di operare in contesti eterogenei, offrendo
soluzioni ad alto valore aggiunto per la protezione ambientale e
delle infrastrutture, così come per il supporto operativo.
La piattaforma si compone di una rete di sensori subacquei per
l'allarme preventivo (Early Warning System), un Centro di Comando e
Controllo per la gestione operativa in tempo reale, una squadra di
veicoli subacquei autonomi (AUV) in grado di condurre missioni a
diversi livelli di autonomia, cooperazione e coordinamento e un
sistema AI-based dedicato all'analisi e all'elaborazione dei dati.