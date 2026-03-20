Da Londra 746 milioni di sterline per la ristrutturazione dei due porti nigeriani di Apapa e Tin Can Island a Lagos

In occasione della visita del presidente nigeriano Bola Tinubu
nel Regno Unito, ieri a Londra è stato firmato un accordo per
un finanziamento di 746 milioni di sterline erogato tramite la linea
di credito all'esportazione di UK Export Finance (UKEF), coordinata
e gestita da Citibank, per la ristrutturazione dei due principali
scali portuali della nazione africana di Apapa e Tin Can Island a
Lagos. Da parte britannica è stato sottolineato che l'accordo
tra l'UKEF e la Nigerian Ports Authority apporterà notevoli
vantaggi alle imprese britanniche, con contratti di fornitura per
almeno 236 milioni di sterline destinati ad aziende britanniche. In
particolare British Steel fornirà 120.000 tonnellate di
billette d'acciaio alle imprese di costruzione Hitech Nigeria e ITB
Nigeria per il progetto portuale, per un valore di 70 milioni di
sterline, che rappresenta il più grande ordine di
esportazione di British Steel garantito da UKEF. L'iniziativa
rientra nella nuova strategia per l'acciaio annunciata dal governo
di Londra con l'obiettivo di rivitalizzare il settore siderurgico.