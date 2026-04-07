Collaborazione RINA - Hanwha per i sistemi di propulsione ibrida a batterie dei traghetti

Il gruppo italiano di ispezione, certificazione, classificazione
navale e consulenza ingegneristica RINA e la sudcoreana Hanwha
Group, attraverso le sue controllate Hanwha Power Systems (oggi
Hanwha Power), Hanwha Aerospace e Hanwha Engine, hanno sottoscritto
un memorandum of understanding con lo scopo di promuovere nel mondo
marittimo l'adozione di sistemi avanzati di propulsione ibrida a
batterie nel settore dei traghetti ro-ro. La collaborazione mira ad
accelerare la transizione energetica verso navi a basse emissioni
grazie a nuove tecnologie che consentano il passaggio dai
tradizionali impianti di propulsione a combustione interna a nuovi
sistemi ibridi a batterie, sia per nuove costruzioni sia, tramite
retrofitting, per navi in esercizio.
Hanwha Power Systems guiderà l'iniziativa come principale
integratore, supervisionando il design complessivo della nave e
l'interfaccia dei sistemi. Combinando le tecnologie di Energy
Storage System (ESS) - sistemi di accumulo di energia progettati per
immagazzinare elettricità e rilasciarla quando serve - di
Hanwha Aerospace e i motori di propulsione di Hanwha Engine, la
società realizzerà un avanzato sistema di propulsione
ibrida a batterie. Hanwha Aerospace contribuirà con soluzioni
ESS di derivazione aerospaziale per aumentare sicurezza e
affidabilità, mentre Hanwha Engine applicherà la
propria esperienza nei motori a media velocità per
ottimizzare la propulsione, migliorare l'efficienza del carburante e
ridurre le emissioni. RINA avrà il ruolo di verificare e
certificare la conformità normativa e la solidità
tecnica del progetto, ai fini della classificazione e della
certificazione statuaria. Inoltre, forte della sua consolidata
esperienza nel settore dei traghetti, RINA supporterà Hanwha
nell'analisi delle tendenze del mercato in questo specifico
segmento.