Dal prossimo primo maggio l'accordo UE-Mercosur sarà applicato in via provvisoria

L'accordo commerciale per creare una zona di scambio tra
l'Unione Europea e le nazioni del Mercosur, il mercato comune
sudamericano con cui il 29 giugno 2019 l'UE ha siglato un'intesa che
ha posto fine a vent'anni di trattative, entrerà
provvisoriamente in vigore il prossimo primo maggio. Oggi, infatti,
inviando una nota verbale al Paraguay, che è il tutore legale
dei trattati del Mercosur, l'Unione Europea ha formalmente
notificato ai paesi sudamericani lo strumento di applicazione
provvisoria compiendo l'ultimo passo procedurale necessario per
avviarne l'applicazione provvisoria.
L'intesa si applicherà a tutti i paesi del Mercosur che
completeranno le loro procedure di ratifica e che ne avranno dato
notifica all'UE prima della fine di marzo. L'Argentina, il Brasile e
l'Uruguay hanno già completato questa procedura, mentre il
Paraguay ha recentemente ratificato l'accordo e dovrebbe comunicarne
a breve la notifica.
L'applicazione provvisoria garantisce l'abolizione delle tariffe
su determinati prodotti a partire dal primo giorno, creando norme
prevedibili per il commercio e per gli investimenti. Inoltre,
l'applicazione provvisoria garantirà una maggiore
collaborazione tra l'UE e il Mercosur su questioni globali urgenti
quali i diritti dei lavoratori e i cambiamenti climatici. Tra gli
obiettivi dell'accordo, c'è anche la creazione di supply
chain più resilienti e affidabili, fondamentali in
particolare per istituire un flusso prevedibile di
approvvigionamenti di essenziali materie prime.
«Oggi - ha sottolineato il commissario europeo per il
Commercio, Maros Sefcovic - è un passo importante per
dimostrare la nostra credibilità come importante partner
commerciale. La priorità ora è trasformare questo
accordo UE-Mercosur in risultati concreti, dando agli esportatori
dell'UE la piattaforma di cui hanno bisogno per cogliere nuove
opportunità per il commercio, la crescita e l'occupazione.
L'applicazione provvisoria ci permetterà di iniziare a
mantenere questa promessa. Non vedo l'ora che questo accordo
realizzi il suo potenziale, rafforzi la nostra economia e rafforzi
la nostra posizione nel commercio globale, mentre completiamo tutte
le procedure democratiche».