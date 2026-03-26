Stabile il grado di connessione dei porti italiani alla rete di servizi marittimi containerizzati mondiali

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Nel primo trimestre di quest'anno l'indice di connessione
dell'Italia e dei suoi porti al network di linee marittime mondiali
che trasportano container ha registrato un lieve incremento del
+0,4% sullo stesso periodo del 2025 essendo il suo Liner Shipping
Connectivity Index (LSCI), l'indice definito dalla Conferenza delle
Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), pari a 288,3,
cifra che ha come riferimento il valore medio di 100 della
connettività portuale mondiale relativo al primo trimestre
del 2023. Tra le nazioni europee e limitrofe ad aver accusato la più
rilevante diminuzione dell'indice è stata la Grecia con un
indice di 172,4 (-7,8%) seguita dalla Spagna con 419,3 (-2,1%) e
dall'Olanda con 381,0 (-1,9%). Ad aver segnato la maggiore crescita,
invece, è l'Egitto con un indice LSCI di 286,3 (+9,0%)
seguito da Danimarca con 93,2 (+8,1%), Svezia con 124,0 (+6,4%),
Malta con 108,4 (+3,8%), Portogallo con 184,0 (+3,5%), Turchia con
307,1 (+3,3%), Croazia con 63,2 (+3,3%), Polonia con 135,7 (+2,9%),
Germania con 320,7 (+2,1%) e Marocco con 263,2 (+2,0%). Pressoché
stabili, oltre che quello dell'Italia, gli indici LSCI di Regno
Unito (394,0; +0,7%), Slovenia (76,3; +0,5%), Francia (267,3; +0,5%)
e Belgio (342,2; -0,1%).
Relativamente al grado di connessione dei porti italiani più
collegati alla rete mondiale dei servizi marittimi containerizzati,
che è valutato dal Port Liner Shipping Connectivity Index
(PLSCI) dell'UNCTAD, sono risultati in aumento per i primi sette
porti della graduatoria a partire dal porto di Genova con un indice
PLSCI di 432,1 (+1,0%) seguito dai porti di Gioia Tauro con 325,6
(+2,4%), La Spezia con 302,6 (+11,2%), Salerno con 211,6 (+2,2%),
Trieste con 168,6 (+8,9%), Livorno con 160,3 (+8,9%) e Napoli con
140,5 (+4,5%). Nettamente in calo l'indice del porto di Vado Ligure,
ottavo in classifica, che è risultato di 117,8 (-25,5%).
Seguono i porti di Venezia con 115,4 (+1,4%), Civitavecchia con 96,9
(+12,9%), Ravenna con 90,0 (-7,9%), Ancona con 80,1 (+12,3%) e
Cagliari con 32,5 (+24,7%).