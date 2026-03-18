Nel 2025 Touax Container Services ha incrementato del +36% le vendite di contenitori

La divisione di noleggio e compravendita di container
intermodali del gruppo francese Touax, che allo scorso 31 dicembre
operava una flotta della consistenza pari a 305.135 teu, di cui il
35% di proprietà, con un calo del -9% sulla fine del 2024, ha
archiviato l'esercizio annuale 2025 con ricavi pari a 72,0 milioni
di euro, con una flessione del -5% sull'esercizio precedente.
Inoltre Touax Container Services ha registrato un margine operativo
lordo pari a 14,5 milioni di euro (-9%).
Lo scorso anno Touax Container Services ha venduto container
pari a 55.814 teu, di cui il 29% nuovi e il 71% usati, con un
incremento del +36% sulle vendite realizzate nel 2024.