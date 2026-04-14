Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei contenitori nel porto di Los Angeles è diminuito del -4,6%

Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei contenitori nel
porto di Los Angeles è stato pari a 2.388.843 teu, con un
calo del -4,6% sullo stesso periodo dello scorso anno. La
diminuzione è stata generata dalla contrazione del traffico
di container pieni allo sbarco, pari a 1.236.139 teu (-3,6%), e
della movimentazione di container vuoti, attestatasi a 799.645 teu
(-8,7%). Gli imbarchi di container pieni sono invece aumentati del
+2,2% salendo a 353.059 teu.
Nel solo mese di marzo di quest'anno il traffico totale è
stato pari a 752.519 teu, con una flessione del -3,3% sul marzo 2025
che - ha spiegato l'authority dello scalo portuale californiano -
riflette la comparazione con il volume movimentato a marzo 2025
quando i caricatori avevano anticipato le spedizioni per evitare
l'aumento dei dazi programmato dal governo.