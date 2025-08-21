La società di investimenti CVC Capital Partners esce da Boluda Maritime Terminals e da TTI Algeciras

La società di investimenti britannica CVC Capital
Partners plc, specializzata nel segmento del private equity, ha
annunciato oggi la decisione di cedere la propria partecipazione in
Boluda Maritime Terminals (BMT), pari al 49% del capitale sociale,
che è stata acquisita nel 2023 attraverso la società
integralmente controllata olandese DIF Capital Partners ed è
detenuta dal fondo DIF CIF I. Il restante 51% è in mano al
gruppo marittimo, portuale e logistico spagnolo Boluda Corporación
Marítima. Boluda Maritime Terminals gestisce otto terminal
portuali in Spagna e nelle Isole Canarie.
Inoltre, CVC ha annunciato di aver siglato un contratto di sale
and purchase agreement per cedere la propria partecipazione nella
Total Terminal International Algeciras (TTI Algeciras), la società
che gestisce l'omonimo container terminal nel porto spagnolo di
Algeciras. CVC Capitale Partners, sempre attraverso la DIF Capital
Partners e il fondo DIF CIF I, possiede il 49% del capitale della
Isla Verde Algeciras Terminal Holding, società partecipata al
51% dalla CMA Terminals Espagne del gruppo armatoriale francese CMA
CGM, che detiene il 50% meno una azione del capitale azionario della
TTI Algeciras, con il restante 50% più una azione che è
posseduto dalla compagnia armatoriale sudcoreana HMM.
Al momento CVC Capital Partners non ha fornito ulteriori
dettagli relativi alle due cessioni.