Il TAR ha confermato la validità della gara per il nuovo Terminal Ravano del porto della Spezia

Con sentenza pubblicata venerdì, il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Liguria ha rigettato il ricorso
proposto dal consorzio costituito da Fincosit, Suardi e CMCI contro
la società terminalista La Spezia Container Terminal (LSCT)
per l'annullamento degli atti della procedura aperta per l'appalto
dei lavori del nuovo Terminal Ravano del porto di La Spezia che è
stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da
I.Co.P., Vianini Lavori e Dott. Carlo Agnese.
LSCT, società del gruppo Contship Italia, ha evidenziato
in una nota che «la decisione del TAR conferma la trasparenza
e la correttezza della procedura seguita, segnando un passo avanti
nella realizzazione del nuovo terminal». In particolare,
l'azienda ha specificato che «il TAR ha ritenuto conforme alla
normativa vigente la clausola del bando relativa al requisito
economico-finanziario e ha dichiarato pienamente efficace la
documentazione contrattuale prodotta dal raggruppamento
aggiudicatario. In questo modo, il giudice amministrativo ha
respinto nel merito tutte le censure sollevate, confermando la
trasparenza e la solidità dell'intero processo di
affidamento».