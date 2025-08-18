La norvegese Xeneta ha comprato la danese eeSea

La norvegese Xeneta, che fornisce dati e informazioni per
ottimizzare le spedizioni marittime e aeree, ha comprato la eeSea,
azienda danese specializzata nella fornitura di dati per il
trasporto marittimo e per la supply chain con lo scopo di consentire
ai clienti di valutare e ottimizzare le attività di trasporto
marittimo containerizzato. «L'unione con la eeSea e la
combinazione dei nostri dati e delle nostre competenze - ha spiegato
l'amministratore delegato di Xeneta, Patrik Berglund - rafforzano la
nostra comune missione che è quella di garantire trasparenza
ed efficienza nell'acquisizione e vendita di servizi di trasporto
marittimo. Assieme, le nostre fonti di dati e la nostra copertura
offriranno ai clienti informazioni più fruibili per
controllare la spesa delle attività di trasporto nonché
l'affidabilità delle consegne».