A luglio il traffico dei container nel porto di Algeciras è cresciuto del +6,6%

Lo scorso mese il porto di Algeciras ha movimentato un traffico
dei container pari a 4,5 milioni di tonnellate, con una flessione
del -4,0% sul luglio 2024. In termini di contenitori da venti piedi
movimentati il traffico è stato di 427.702 teu (+6,6%), di
cui 367.325 teu in transito (+5,0%) e 60.377 teu in import-export
(+17,1%).
Nei primi sette mesi del 2025 lo scalo portuale spagnolo ha
movimentato complessivamente 2.718.407 teu, con un calo del -2,9%
sul corrispondente periodo dello scorso anno, di cui 2.350.848 teu
in transito (-2,3%) e 367.559 teu in import-export (-6,6%). In
termini di peso il traffico containerizzato è ammontato a
31,2 milioni di tonnellate (-6,9%).