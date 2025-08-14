A luglio, con 3,9 milioni di teu, il porto di Singapore segna il nuovo record storico di traffico mensile dei container

Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato 53,6 milioni
di tonnellate di merci, volume che rappresenta un incremento del
+2,7% sul luglio 2024 e il nuovo record per questo mese. Nel solo
settore dei container sono state movimentate 31,4 milioni di
tonnellate (-3,6%), traffico che in termini di contenitori da 20'
movimentati è stato pari al nuovo record assoluto di
3.866.860 teu (+8,2%) ottenuto grazie alla crescita dei contenitori
vuoti. Nel comparto delle merci convenzionali sono state movimentate
2,6 milioni di tonnellate (+8,2%). Le rinfuse petrolifere sono
aumentate del +20,4% salendo a 17,4 milioni di tonnellate, mentre le
altre rinfuse sono calate del -19,8% a 2,2 milioni di tonnellate.