Nel secondo trimestre i ricavi della sudcoreana HMM sono diminuiti del -1,5%

Dopo cinque trimestri di forte crescita, nel secondo trimestre
di quest'anno i ricavi della HMM hanno registrato una lieve
diminuzione essendo ammontati a 2.622,7 miliardi di won (1,9
miliardi di dollari), in calo del -1,5% sul corrispondente periodo
del 2024. La riduzione è stata generata dalla flessione del
-3,7% dei ricavi del solo segmento d'attività del trasporto
marittimo containerizzato che si sono attestati a 2.170,1 miliardi
di won, di cui 826 miliardi prodotti dai servizi marittimi con le
Americhe (-4,6%), 780 miliardi dai servizi con l'Europa (+7,4%), 322
miliardi dai servizi con l'Asia (-15,3%) e 249 miliardi di won dai
servizi nord-sud (-12,1%). La contrazione del volume d'affari nel
settore dello shipping containerizzato è stata causata dalla
riduzione del -22,1% del valore del nolo medio che nel secondo
trimestre del 2025 è risultato pari a 1.195 dollari/container
teu. I volumi di carichi containerizzati trasportati dalla flotta
della compagnia sudcoreana nel periodo sono invece aumentati del
+3,3% circa essendo stati pari a 980mila teu, di cui 334mila teu
trasportati sulle rotte con le Americhe (-3,5%), 299mila teu sulle
rotte con l'Europa (+20,4%), 225mila teu sulle rotte con l'Asia
(-13,6%) e 118mila teu su quelle nord-sud (+23,6%).
Nel periodo aprile-giugno di quest'anno i ricavi generati dalle
attività di trasporto marittimo di rinfuse si sono attestati
a 396,8 miliardi di won, con un rialzo del +13,9% derivante
dall'aumento sia dei ricavi del trasporto di rinfuse liquide che dei
ricavi del trasporto di rinfuse secche risultati pari
rispettivamente a 148 miliardi (+19,2%) e 249 miliardi (+11,0%).
Nel secondo trimestre del 2025 i costi operativi hanno segnato
un deciso aumento del +19,8% salendo a 2.268,1 miliardi di won.
L'utile operativo è stato di 233,2 miliardi (-63,8%), con un
contributo di 187,5 miliardi dallo shipping containerizzato (-69,1%)
e di 33,2 miliardi dal segmento delle rinfuse (-2,8%). L'utile ante
imposte è stato di 506,2 miliardi (-27,4%) e l'utile netto di
471,3 miliardi di won (-28,7%).