Nel secondo trimestre il traffico delle merci nei porti albanesi è cresciuto del +2,9%

Nel secondo trimestre di quest'anno i porti albanesi hanno
movimentato 2,20 milioni di tonnellate di merci, con una
progressione del +2,9% sullo stesso periodo del 2024, di cui 2,06
milioni di tonnellate movimentate dal solo scalo portuale di Durazzo
(+1,4%). Il rialzo del traffico complessivo è stato generato
principalmente dall'incremento del +55,8% dei volumi di prodotti
metallurgici che sono risultati pari a 375mila tonnellate nonché
dalla crescita del +17,4% del traffico di minerali attestatosi a
358mila tonnellate. Nel periodo aprile-giugno, inoltre, il traffico
dei passeggeri è stato di 331mila persone, con una crescita
del +13,6% sul secondo trimestre dello scorso anno.
Nei primi sei mesi del 2025 il traffico delle merci è
ammontato a 3,85 milioni di tonnellate, in aumento del +0,9% sulla
prima metà dello scorso anno, di cui 3,62 milioni di
tonnellate movimentate dal porto di Durazzo (-0,7%). Il traffico dei
passeggeri è stato di 464mila persone (+7,0%).