Hupac incrementerà da cinque ad otto le rotazioni settimanali del servizio tra Busto Arsizio e Basilea

Dal prossimo primo settembre l'operatore intermodale elvetico
Hupac incrementerà la frequenza del servizio tra Busto
Arsizio e Basilea introducendo tre nuove rotazioni settimanali,
portando così ad un incremento significativo della capacità
complessiva che salirà ad otto partenze settimanali. In
particolare, dall'Italia saranno effettuate due partenze nei giorni
di martedì, mercoledì e giovedì ed una partenza
nei giorni di lunedì e venerdì, mentre dalla Svizzera
saranno realizzate due partenze giornaliere il mercoledì,
giovedì e venerdì ed una partenza nei giorni di lunedì
e martedì.
Inoltre, dal terminal di Busto Arsizio/Gallarate, Hupac continua
a garantire soluzioni gateway con partenze giornaliere verso
Marcianise, Pomezia e Bari.