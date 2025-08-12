Nel periodo aprile-giugno il traffico delle merci nei porti croati è diminuito del -4,0%

Nel secondo trimestre del 2025 i porti croati hanno movimentato
complessivamente 5,45 milioni di tonnellate di merci, con un calo
del -4,0% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 1,37
milioni di tonnellate all'imbarco (-12,2%) e 4,09 milioni di
tonnellate allo sbarco (-0,9%). Il maggior volume di traffico
totale, quello delle rinfuse liquide, è ammontato a 2,77
milioni di tonnellate ed è cresciuto del +9,4%. In aumento
anche le merci containerizzate con 1,33 milioni di tonnellate
(+15,3%), realizzate con una movimentazione di contenitori pari a
137.907 teu (+13,1%), e i carichi ro-ro con 59mila tonnellate
(+6,6%). Le rinfuse solide sono diminuite del -41,0% scendendo a
934mila tonnellate.
Nel settore dei passeggeri il traffico è stato di 9,95
milioni di persone (+3,2%), di cui 9,46 milioni di passeggeri dei
traghetti e degli altri servizi regolari (+3,1%) e 481mila
crocieristi (+5,4%).