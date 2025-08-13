Evergreen accusa un calo del -18,7% dei ricavi trimestrali

Nel secondo trimestre del 2025 i ricavi della compagnia di
navigazione containerizzata Evergreen Marine Corporation hanno
accusato un deciso calo del -18,7% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno essendo stati pari a 86,5 miliardi di dollari
taiwanesi (2,9 miliardi di dollari USA). I costi operativi hanno
registrato una diminuzione del -3,8% essendo ammontati a 67,8
miliardi. In marcata flessione sia l'utile operativo che l'utile
netto scesi rispettivamente del -55,8% e -62,9% a 14,4 miliardi e
11,3 miliardi di dollari di Taiwan.
Nel primo semestre di quest'anno i ricavi della compagnia di
Taipei hanno totalizzato 196,4 miliardi di dollari taiwanesi, in
aumento del +0,8% sulla prima metà del 2024. I costi
operativi si sono attestati a 144,5 miliardi (+3,1%). L'utile
operativo è stato di 43,8 miliardi (-9,5%) e l'utile netto
semestrale di 39,2 miliardi (-19,7%).