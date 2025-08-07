Finanziamenti di ING a Premuda per oltre 100 milioni di dollari

L'istituto bancario ING ha completato due operazioni finanziarie
a supporto della società armatrice italiana Premuda, con la
prima che riguarda un finanziamento da 65 milioni di dollari a
supporto di Pillarstone e del management nel recente buyout, in cui
ING ha agito come unico finanziatore
(
del 5
maggio
2025). ING ha evidenziato che l'operazione presenta una
struttura unica nel panorama italiano dello shipping, con la banca
che vede garantito il prestito esclusivamente sulle azioni della
società target, dimostrando fiducia nel valore
dell'operazione e nella visione industriale del cliente. A
completamento di questo percorso, è stato recentemente
finalizzato anche un Sustainability Linked Loan (SLL) da 40 milioni
di dollari per l'acquisizione delle product tanker eco-design PS
Singapore
e PS Sydney
. Il finanziamento è legato
alla strategia di decarbonizzazione della flotta di Premuda.
«Con queste due operazioni - ha sottolineato Andrea
Diamanti, responsabile Wholesale Banking di ING Italia - confermiamo
la solidità del piano di sviluppo della divisione Wholesale
Banking in Italia. Il nostro obiettivo è rafforzare il ruolo
di ING come punto di riferimento nel corporate investment banking
nel Paese. Il supporto alle imprese medio-grandi passa anche
attraverso il nostro network internazionale, che in questo caso ha
visto un'efficace collaborazione tra i team basati in Italia e nel
Regno Unito».