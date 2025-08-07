Sallaum Lines ha preso in consegna la prima di sei PCTC dual-fuel di classe “Ocean”

L'elvetica Sallaum Lines ha preso in consegna la Ocean
Breeze
, la prima di sei pure car and truck carrier (PCTC)
dual-fuel alimentabili a gas naturale liquefatto di classe “Ocean”
che sono state ordinate in Cina agli stabilimenti Fujian MaWei e
CMHI Jinling. Il cantiere navale Fujian MaWei Shipbuilding Co. ha
consegnato la nave lo scorso 18 luglio, ben quattro mesi prima di
quanto previsto dagli accordi. La Ocean Breeze
è lunga
199,9 metri, larga 38 metri ed è dotata di 13 ponti per una
capacità complessiva di 7.500 ceu.