A luglio il porto di Valencia ha movimentato 488mila container (+6,7%)

Lo scorso mese il porto di Valencia ha movimentato 6,16 milioni
di tonnellate di merci, con un calo del -1,5% sul luglio del 2024
generato dalla riduzione delle merci containerizzate e delle rinfuse
solide. I contenitori sono ammontati a 4,83 milioni di tonnellate
(-2,4%), traffico che è stato realizzato con una
movimentazione di container pari a 488mila teu (+6,7%), di cui circa
130mila all'imbarco (+13,5%), 140mila allo sbarco (+27,1%) e 217mila
in transito (-6,3%). Le rinfuse secche hanno totalizzato 65mila
tonnellate (-26,8%). Nel comparto delle rinfuse liquide sono state
movimentate 101mila tonnellate (+10,4%) e in quello delle merci
convenzionali 1,12 milioni di tonnellate (+3,9%).
Nei primi sette mesi del 2025 lo scalo portuale spagnolo ha
movimentato complessivamente 43,29 milioni di tonnellate di merci,
con una flessione del -0,8% sullo stesso periodo dello scorso anno.
Il solo traffico dei container è stato pari a 34,10 milioni
di tonnellate (-1,0%) ed è stato realizzato con una
movimentazione di container pari a 3,29 milioni di teu (+4,2%).