Porto di Ancona, gara per la demolizione dei capannoni Tubimar danneggiati dall'incendio

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale ha pubblicato il bando di gara per la demolizione dei
capannoni dell'area ex-Tubimar danneggiati dall'incendio
verificatosi nella notte del 16 settembre 2020 nel centro logistico
e di produzione della cantieristica nautica del porto di Ancona
(
del 16
settembre
2020). Il bando ha una base d'asta pari a circa
730mila euro. Le offerte dovranno essere presentate entro il
prossimo 2 ottobre. La superficie totale interessata dalla
demolizione è di 15.260 metri quadri.
Grazie all'atto di indirizzo deliberato dal Comitato di gestione
dell'AdSP, le superfici, una volta liberate dai rottami e dai
ruderi, saranno oggetto di un bando per insediare attività
connesse alla cantieristica degli yacht. La durata prevista dei
lavori, a seguito della aggiudicazione, è di quattro mesi e
mezzo.
«Il bando che indiciamo oggi - ha sottolineato il
presidente dell'ente portuale, Vincenzo Garofalo - costituisce
l'intervento più atteso per la piena funzionalità
dell'area ex-Tubimar, perché consentirà di fare tabula
rasa dei ruderi del grave incendio di cinque anni fa e rendere di
nuovo pienamente produttivi questi spazi, a servizio del cluster
della nautica di lusso. Un'ulteriore risposta alle aspettative degli
operatori del porto di Ancona per la crescita dello scalo».