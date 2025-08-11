Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Fusione delle tedesche MACS e Hugo Stinnes attive entrambe nel segmento delle navi MPP
Il quartier generale della Stinnes a Rostock sarà chiuso entro il 31 dicembre
Amburgo/Rostock
11 agosto 2025
Le società armatrici tedesche MACS Maritime Carrier
Shipping e Hugo Stinnes Schiffahrt, entrambe attive nel segmento
delle navi multipurpose, hanno annunciato la loro fusione che sarà
portata a termine entro fine anno dando vita ad una flotta di più
di 15 navi che collega oltre 20 porti di 16 nazioni. La Stinnes sarà
assorbita dalla MACS che manterrà la propria sede principale
ad Amburgo, dove i dipendenti della Stinnes inizieranno operare dal
primo gennaio 2026, mentre il quartier generale della Stinnes a
Rostock sarà chiuso entro il prossimo 31 dicembre.
