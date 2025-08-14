Nuovo record storico mensile del traffico dei container nel porto di Los Angeles

A luglio il porto di Los Angeles ha stabilito il proprio nuovo
record storico di traffico mensile dei container avendone
movimentato un totale pari a 1,02 milioni di teu, con una crescita
del +8,5% sul luglio 2024. Il nuovo picco è stato generato
dal nuovo record storico di container pieni allo sbarco che sono
ammontati a 544mila teu (+8,5%). La movimentazione di contenitori
vuoti ha registrato un nuovo record relativo al mese di luglio
essendo stata pari a 355mila teu (+9,6%). In aumento anche i
container pieni all'imbarco che hanno totalizzato 121mila teu
(+5,8%).
L'authority portuale dello scalo californiano ha attribuito il
nuovo record storico mensile all'intensificazione delle importazioni
da parte di rivenditori e produttori preoccupati per l'effetto che i
nuovi dazi introdotti dal presidente Donald Trump potranno avere
sugli scambi con l'estero.