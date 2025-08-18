Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
PORTI
Nel trimestre aprile-giugno il traffico delle merci nei porti tunisini è diminuito del -3,8%
Nei primi sei mesi del 2025 sono state movimentate 13,8 milioni di tonnellate (-3,2%)
La Goulette
18 agosto 2025
Nel secondo trimestre di quest'anno i porti tunisini hanno
movimentato 6,8 milioni di tonnellate di merci, con un calo del
-3,8% sullo stesso periodo del 2024 che è stato determinato
dalla contrazione del -10,2% dei volumi di merci all'imbarco,
attestatesi a 2,3 milioni di tonnellate, mentre le merci allo sbarco
sono rimaste stabili essendo ammontate a quasi 4,5 milioni di
tonnellate (-0,1%).
Inoltre, la riduzione complessiva del traffico è stata
generata dalla flessione del -22,2% del traffico totale di
idrocarburi che è stato di oltre 1,9 milioni di tonnellate e
dalla diminuzione del traffico di merci varie, sceso a quasi 2,1
milioni di tonnellate (-5,3%), di cui 1,1 milioni di tonnellate di
merci containerizzate (+4,9%) realizzate con una movimentazione di
contenitori pari a 131mila teu (+5,0%), 535mila tonnellate di
rotabili (+10,7%) e 392mila tonnellate di altre merci varie
(-36,0%). In crescita, invece, le altre rinfuse liquide con 180mila
tonnellate (+7,1%), così come il traffico di cereali con 1,3
milioni di tonnellate (+19,3%) e quello delle altre rinfuse solide
con 1,3 milioni di tonnellate (+16,3%).
Nel primo semestre del 2025 i porti della Tunisia hanno
movimentato globalmente 13,8 milioni di tonnellate di carichi, con
una flessione del -3,2% sulla prima metà dello scorso anno,
di cui 9,1 milioni di tonnellate di merci allo sbarco (+3,3%) e 4,7
milioni di tonnellate all'imbarco (-13,7%). Nel settore delle
rinfuse liquide sono state movimentate complessivamente 4,1 milioni
di tonnellate di idrocarburi (-14,1%) e 386mila tonnellate di altri
carichi (-12,9%). Nel comparto delle rinfuse secche i cereali sono
aumentati del +12,8% a 2,6 milioni di tonnellate, mentre le altre
rinfuse solide sono calate del -5,5% a 2,5 milioni di tonnellate. Le
merci varie sono state quasi 4,1 milioni di tonnellate (+3,1%), di
cui 2,1 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (+3,7%)
totalizzati con una movimentazione di container pari a 255mila teu
(+7,3%), 1,1 milioni di tonnellate di rotabili (+7,8%) e 973mila
tonnellate di altre merci varie (-2,8%).
