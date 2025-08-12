Nel secondo trimestre il traffico crocieristico nei terminal di Global Ports Holding è cresciuto del +6,0%

Nel secondo trimestre di quest'anno i ricavi della divisione
portuale del gruppo turco Global Investment Holdings (GIH)
costituita dalla Global Ports Holding (GPH), che è il
principale operatore terminalista indipendente mondiale nel settore
delle crociere, ha registrato, applicando i principi dello standard
IAS 29 per le economie iperinflazionate, ricavi pari a 2,82 miliardi
di lire turche (60 milioni di euro), in crescita del +29,1% sul
secondo trimestre del 2024, e un margine operativo lordo di 1,89
miliardi di lire turche (+29,1%).
Nel periodo aprile-giugno del 2025 ai terminal portuali di GPH
sono approdate complessivamente 1.614 navi da crociera (+18,2%) per
un traffico totale di 4,39 milioni di passeggeri (+6,0%), di cui
1,98 milioni di passeggeri nei terminal nelle Americhe (+9,9%), 1,11
milioni di passeggeri nei terminal del Mediterraneo occidentale e
dell'Atlantico (-10,4%), 783mila passeggeri nei terminal del
Mediterraneo centrale (+21,7%) e 495mila passeggeri nei terminal del
Mediterraneo orientale (+13,7%).
Nei primi sei mesi di quest'anno gli scali di navi da crociera
ai terminal di GPH sono stati 3.182, con un incremento del +33,1%
sulla prima metà del 2024, per un traffico globale di 8,61
milioni di passeggeri (+16,7%), di cui 4,90 milioni nelle Americhe
(+24,0%), 2,23 milioni nel Mediterraneo occidentale e nell'Atlantico
(+3,3%), 932mila nel Mediterraneo centrale (+20,5%) e 523mila nel
Mediterraneo orientale (+10,0%).