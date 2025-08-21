Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
La sudcoreana HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering compra la vietnamita Doosan Enerbility
Gestisce un'area industriale dotata di una propria struttura portuale
Seongnam
21 agosto 2025
La società navalmeccanica sudcoreana HD Korea
Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) ha stretto un accordo
per comprare la Doosan Enerbility, società vietnamita che
gestisce un'area industriale di un milione di metri quadri nella
Dung Quat Economic Zone situata nella provincia di Quang Ngai dove
produce impianti per la generazione di energia, gru portuali ed
altre attrezzature industriali. L'intesa prevede che KSOE acquisisca
l'azienda per 290 miliardi di won (207 milioni di dollari).
L'area industriale è dotata di una propria struttura
portuale costituita da una banchina di 237 metri lineari con fondale
della profondità di circa -9 metri.
