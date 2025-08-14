Nel primo semestre del 2025 i terminal portuali di CK Hutchison hanno movimentato 44 milioni di container (+4,0%)

Nella prima metà del 2025 i ricavi della divisione
portuale del gruppo CK Hutchison Holdings, che è costituita
dalla proprietà dell'80,00% del capitale della Hutchison
Ports e dalla proprietà del 30,07% del capitale della
Hutchison Port Holdings Trust, sono stati pari a 23,6 miliardi di
dollari di Hong Kong (3,0 miliardi di dollari USA), in crescita del
+9,3% sul primo semestre del 2024. EBITDA ed EBIT della divisione
sono ammontati rispettivamente a 8,7 miliardi (+9,8%) e 6,5 miliardi
di dollari di Hong Kong (+12,5%).
Nei primi sei mesi di quest'anno i terminal portuali che fanno
capo a CK Hutchison Holdings hanno movimentato 44,0 milioni di
container teu (+4,0%), di cui 11,1 milioni di teu movimentati da HPH
Trust (+6,7%), mentre Hutchison Ports ha movimentato 6,7 milioni di
teu in Cina e ad Hong Kong (+3,1%), 8,2 milioni di teu in Europa
(0%) e 18,0 milioni di teu in Asia, Australia e nelle altre regioni
mondiali (+4,7%).
Ricordiamo che CK Hutchison Holdings ha tuttora in corso
trattative per cedere la propria quota in Hutchison Ports al
consorzio consorzio costituito da BlackRock, Global Infrastructure
Partners (GIP) e dalla Terminal Investment Limited (TiL) del gruppo
Mediterranean Shipping Company, trattative per la vendita in cui il
gruppo di Hong Kong intende includere un investitore cinese
(
del 28
luglio 2025).