Con l'arrivo di una prima portacontainer inizia la sperimentazione delle procedure operative al Rijeka Gateway

Al Rijeka Gateway, il nuovo container terminal del porto croato
di Rijeka gestito dalla joint venture formata dalla APM Terminals
del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk e dalla
croata ENNA Logic, è arrivata ieri la prima nave, la
portacontenitori Cape Fulmar
, che rimarrà ormeggiata
per quattro settimane al fine di effettuare attività di prova
e di formazione delle procedure operative del terminal. La nave è
lunga 170 metri, larga 25 metri, e ha una capacità di circa
1.440 teu. In concomitanza con l'arrivo della Cape Fulmar
, al
terminal è giungo anche il primo treno di 500 metri operato
dalla ENNA Logic con lo scopo di sperimentare anche le prime
operazioni intermodali.
L'arrivo della prima nave commerciale al Rijeka Gateway è
atteso per il prossimo 12 settembre a cui faranno seguito scali
settimanali ogni venerdì, frequenza che è prevista
intensificarsi rapidamente. Con l'attivazione della prima fase il
terminal avrà una capacità di 650mila teu annui e
potrà ricevere navi sino a 18mila teu.