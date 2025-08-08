Dal primo gennaio nei porti di Rotterdam e Anversa le nuove norme per il bunkeraggio

Dal prossimo primo gennaio le bettoline in servizio nei porti di
Rotterdam e Anversa-Bruges dovranno essere dotate obbligatoriamente
di misuratori di portata massica per la misurazione esatta della
quantità di carburante che viene erogato alle navi. Le norme
che impongono questa dotazione sono state definite due anni e mezzo
fa, periodo che è stato concesso agli operatori di servizi di
bunkeraggio per adeguarsi alle nuove misure
(
del 22
dicembre
2022). I nuovi sistemi di misurazione dovranno essere
certificati e registrati presso le Capitanerie di Porto entro il
prossimo primo gennaio, pena l'applicazione di sanzioni o la revoca
della licenza di bunkeraggio.