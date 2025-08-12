Nel secondo trimestre i porti del Montenegro hanno movimentato 670mila tonnellate di merci (+0,6%)

Nel secondo trimestre di quest'anno i porti del Montenegro hanno
movimentato 670mila tonnellate di merci, con una progressione del
+0,6% sullo stesso periodo del 2024, di cui 308mila tonnellate di
carichi all'imbarco (-22,1%) e 362mila tonnellate allo sbarco
(+33,9%). Nel periodo il solo traffico da e per l'Italia ha
registrato un forte incremento del +53,1% salendo ad un totale di
154mila tonnellate, di cui 58mila tonnellate esportate in Italia
(+10,1%) e 96mila importate (+100,1%).
Nel periodo aprile-giugno di quest'anno il traffico dei
passeggeri nei porti montenegrini è stato di 227mila persone
(+9,1%), di cui 62mila con l'Italia (+33,5%).
Nella prima metà del 2025 il traffico complessivo delle
merci negli scali portuali è stato di 1,22 milioni di
tonnellate, in crescita del +0,2% sul primo semestre dello scorso
anno, di cui 235mila tonnellate con l'Italia (+59,6%). Il traffico
dei passeggeri è stato di 231mila persone (+7,9%), di cui
63mila con l'Italia (+27,8%).