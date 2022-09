8 settembre 2022

Nuovo servizio di linea diretto Genova-Alessandria d'Egitto della Marfret

Inaugurato il 3 ottobre, nella relazione northbound scalerà anche il porto di Salerno

Il prossimo 3 ottobre la compagnia di navigazione francese Marfret inaugurerà un nuovo servizio di linea diretto dal porto di Genova a quello d'Alessandria d'Egitto (Old Port), mentre nella relazione northbound la linea toccherà anche il porto di Salerno prima di riapprodare al capoluogo ligure.

Il servizio, rappresentato in Italia dalla AEM - Agenzie Europee Marittime, avrà frequenza decadale è sarà realizzato con la nave general cargo Lydia che, con i suoi 14 nodi di velocità, garantirà un transit time di quattro giorni da Genova ad Alessandria e di tre giorni da Alessandria a Salerno. La nave dispone di ampia capacità per container reefer da 20' e 40' reefer oltre che 20/40HC e PW dry.

A Genova la nave scalera il terminal Genoa Port Terminal e a Salerno il Salerno Container Terminal, entrambi parte del gruppo Spinelli.



