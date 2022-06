30 giugno 2022

Nel 2021 i nuovi ordini ai fornitori navali tedeschi sono cresciuto del +14,3%

Il fatturato è calato del -2,5%

Anche se la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto sul loro fatturato, i fornitori navali tedeschi sono contenti dei risultati registrati nel 2021 e prevedono che la loro attività crescerà nel corso del 2022. «A causa dell'indebolimento del portafoglio ordini causato dal coronavirus - ha spiegato oggi Martin Johannsmann, amministratore delegato dell'associazione di categoria VDMA in occasione dell'assemblea generale dell'organizzazione in corso ad Amburgo - lo scorso anno non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi di vendita. Nel contempo - ha precisato - i mercati si sono sviluppati con una significativa crescita degli ordini acquisiti, in particolare dall'estero. Questo sviluppo prosegue e consente che il settore continui ad essere ottimista nonostante le crescenti incertezze». Tra i freni imposti all'attività delle aziende del settore, Johannsmann ha citato, oltre alle conseguenze del coronavirus, «la guerra in Ucraina, i lockdown in Cina, la congestione dei principali hub, l'aumento dell'inflazione e le conseguenti pressioni sulle supply chain».

Nel 2021 il settore tedesco delle forniture all'industria navalmeccanica e all'industria offshore ha totalizzato un fatturato di 10,3 miliardi di euro, con un calo del -2,5% sull'anno precedente. Viceversa i nuovi ordini (di cui il 79% all'esportazione) sono aumentati del +14,3% sul 2020 quando le nuove commesse erano diminuite del -10,9% sull'anno precedente. L'associazione ha specificato che nel 2021, se il resto d'Europa ha confermato il suo suolo di importante mercato di esportazione per i fornitori navali tedeschi essendo risultato pari al 33% delle esportazioni totali, la regione asiatica ha totalizzato più del 34% delle esportazioni, con la Cina la cui quota è rimasta stabile al 18,3% e con la Corea che ha visto crescere la sua al 12,3%.

VDMA ha reso noto che lo scorso anno il numero degli addetti del settore è rimasto stabile essendo risultato di 63mila unità.



