28 febbraio 2022

La cinese CULines ordina due nuove portacontainer da 7.000 teu

Saranno costruite dal cantiere navale Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding

La compagnia di navigazione cinese China United Shipping Co. (CULines) ha ordinato al cantiere navale Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. (SWS) di Shanghai la costruzione di due portacontainer che, in grado ognuna di trasportare 7.000 teu, saranno le navi di maggiore capacità della propria flotta che attualmente è costituita da portacontenitori di capacità sino a 5.600 teu.

Le due nuove unità navali si aggiungono al portafoglio ordini di CULines in cui figurano anche quattro portacontainer da 1.900 teu e due da 2.700 teu ordinate al cantiere Huangpu Wenchong, che come SWS fa parte del gruppo China State Shipbuilding Corporation (CSSC), e due da 2.400 teu ordinate al cantiere cinese Yangzijiang Shipbuilding.





