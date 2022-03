1 marzo 2022

MSC sospende le prenotazioni per le spedizioni da e per la Russia

La compagnia continuerà ad assicurare il trasporto di beni essenziali. MSC Crociere cancella gli scali a San Pietroburgo

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC), leader del mercato mondiale del trasporto marittimo containerizzato, ha annunciato oggi la sospensione con effetto immediato delle prenotazioni per le spedizioni di merci da e per la Russia, riguardanti tutti gli accessi alla nazione russa sul Baltico, il Mar Nero e l'Estremo Oriente. MSC ha precisato che continuerà ad accettare prenotazioni per la consegna di beni essenziali come cibo, attrezzature mediche e aiuti umanitari.

Inoltre MSC Crociere, la compagnia crocieristica del gruppo, ha reso nota la decisione di sospendere gli scali delle sue navi a San Pietroburgo, in Russia, a causa dei recenti sviluppi nella regione e dei relativi possibili problemi di sicurezza. Sottolineando che la salute e la sicurezza dei suoi passeggeri e dell'equipaggio costituiscono la massima priorità, MSC Crociere ha specificato che pertanto dalla fine di maggio a ottobre le sue quattro navi - MSC Preziosa, MSC Grandiosa, MSC Poesia e MSC Virtuosa - che prevedevano di fare scalo a San Pietroburgo nell'ambito degli itinerari delle crociere nel Mar Baltico per la stagione estiva 2022, sospenderanno tutti i loro scali nella città russa. La compagnia ha precisato inoltre di essere in stretto contatto con porti alternativi come Stoccolma, Helsinki e Tallinn per confermare gli scali per le quattro navi.



