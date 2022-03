16 marzo 2022

Ristagno del traffico delle merci nei porti greci nel terzo trimestre del 2021

I volumi di carico movimentati risultano inferiori del -8,5% rispetto a quelli del periodo luglio-settembre del 2019

Nel terzo trimestre del 2021 i porti greci hanno movimentato 38,2 milioni di tonnellate di merci, volume che risulta stabile essendo superiore solo del +0,2% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, ma sensibilmente inferiore (-8,5%) sul terzo trimestre dell'anno pre-pandemia del 2019. Nel periodo luglio-settembre dello scorso anno le sole merci nazionali - ha reso noto oggi l'Autorità Statistica Ellenica - sono ammontate a 8,1 milioni di tonnellate, con un incremento del +6,3% sullo stesso trimestre del 2020 e con un calo del -10,4% sul terzo trimestre del 2019, mentre le merci internazionali si sono attestate a quasi 30,1 milioni di tonnellate (rispettivamente -1,4% e -8,0%), di cui 16,8 milioni di tonnellate di carichi allo sbarco (-2,0% e -11,9%) e 13,3 milioni all'imbarco (-0,6% e -2,7%).

Nel terzo trimestre dello scorso anno il traffico di veicoli negli scali portuali greci è stato di 4,5 milioni di mezzi (+78,8% e -2,2%), di cui 4,2 milioni nel traffico nazionale (+81,5% e -1,9%) e 281mila nel traffico internazionale (+45,9% e -6,2%).

Il traffico dei passeggeri è stato di 14,6 milioni di persone (+34,3% e -18,2%), inclusi 13,9 milioni di passeggeri nell'ambito del traffico nazionale (+32,5% e -17,3%) e 636mila in quello internazionale (+92,7% e -33,3%), di cui 318mila allo sbarco (+75,8% e -33,5%) e 318mila all'imbarco (+113,1% e -33,1%).



