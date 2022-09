22 settembre 2022

Giovannini: un Ministero del Mare è inutile

L'economia del mare - ha evidenziato il ministro - deve essere coniugata con l'economia di terra

Un Ministero del Mare è inutile dato che «l'economia del mare deve essere coniugata con l'economia di terra». .Lo ha detto oggi il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo all'inaugurazione della sessantaduesime edizione del Salone Nautico a Genova.

In occasione dell'apertura della manifestazione fieristica, inoltre, il ministro ha annunciato che il 3 ottobre sarà presentato un volume con i rendering dei progetti che le Autorità di Sistema Portuale hanno sviluppato in tutta Italia. «Sarà utile - ha anticipato Giovannini - per avere un'idea di come la portualità cambierà nei prossimi anni, per favorire lo sviluppo della nautica più sostenibile, che questo Salone dimostra essere già una realtà, e per intensificare la relazione con i retroporti e le città».



