11 marzo 2022

Nel Regno Unito investimenti per quattro miliardi di sterline per sostenere la cantieristica

Johnson: maggior sostegno del Regno Unito alla capacità di difesa europea di fronte alla crescente aggressione russa

L'attività dei cantieri navali del Regno Unito sarà sostenuta dal governo di Londra con fondi pari a quattro miliardi di sterline (4,8 miliardi di euro). Lo ha annunciato ieri il primo ministro Boris Johnson in visita allo stabilimento navalmeccanico Cammell Laird a Merseyside specificando che ciò avverrà fornendo lavoro per la realizzazione di più di 150 nuove navi militari e commerciali per il governo e altre amministrazioni nei prossimi 30 anni.

Johnson ha specificato che questi investimenti si inquadrano anche nel maggior sostegno del Regno Unito alla capacità di difesa europea di fronte alla crescente aggressione russa.





