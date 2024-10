7 ottobre 2024 Le Aziende informano ITS Costruttori, il futuro dei cantieri inizia in Accademia

Oltre 420 posizioni aperte in 17 corsi totali, con un tasso di occupazione post diploma di circa il 95% in media. I numeri sono quelli dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile, fondazione ITS basata a Genova che dal 2011 lavora con enti e aziende per formare il futuro del settore marittimo e portuale. Ma negli ultimi anni, vista anche la trasformazione del settore, l'Accademia ha iniziato a offrire corsi ITS - quindi gratuiti perché finanziati dal ministero dell'istruzione e dall'Unione Europea - anche sui segmenti più specifici del trasporto ferroviario e della logistica.

Tra le oltre 120 aziende partner dell'Accademia, Fincantieri è una delle realtà più solide e in espansione del nostro tempo. E per crescere ancora, è necessario avere a disposizione manodopera altamente specializzata. Per questo motivo, è aperto il bando di selezione per il corso “ITS Costruttori” (con dicitura precisa: “Tecnico superiore per l'efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture - installazione e supervisione degli impianti di bordo - Costruttori). Il bando, in scadenza il prossimo 15 ottobre, prevede 2000 ore di cui 1000 ore di moduli didattici e 1000 ore di stage fino al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento teorico-pratico richiesti per sostenere l'esame finale. La prima annualità prevede un totale di 1.000 ore di cui 600 di aula e 400 ore di stage, mentre la seconda annualità prevede un totale di 1000 ore di cui 400 di aula e 600 ore di stage.

Il corso è totalmente gratuito, e possono accedere diplomati di scuola secondaria senza necessari requisiti se non di avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, cittadini Ue o extra Ue in possesso di regolare permesso di soggiorno. L'obiettivo del corso è quello di formare una figura professionale che possa esercitare la professione sia nel contesto della produzione tipica del cantiere navale sia negli ambiti delle riparazioni e trasformazioni navali. Per iscriversi al corso è necessario compilare i documenti sul sito: https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-costruttori-ed-4/