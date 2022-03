14 marzo 2022

Il Russian Maritime Register of Shipping rassicura la comunità marittima internazionale

La società ha evidenziato che il Registro russo è riconosciuto dalle amministrazioni marittime di 68 Stati di bandiera

A seguito della decisione del consiglio direttivo dell'International Association of Classification Societies (IACS) che ha deliberato l'estromissione dall'associazione del Russian Maritime Register of Shipping (RS) con effetto immediato ( del 14 marzo 2022), espulsione che la società di classificazione russa ha definito illegale, oggi il Registro Navale russo ha diffuso un comunicato inteso a rassicurare la comunità marittima internazionale in cui sintetizza qual è la missione dell'IACS e in cosa consiste l'attività primaria delle società di classificazione, che siano o meno associate all'IACS, ovvero quella di verificare la resistenza strutturale e l'integrità delle parti principali dello scafo della nave nonché l'affidabilità e il funzionamento dei sistemi di propulsione e di governo, di alimentazione e di altri elementi e sistemi ausiliari che garantiscono il funzionamento di dispositivi critici a bordo della nave. La russa RS ha specificato che le società di classificazione raggiungono questo obiettivo sviluppando proprie regole e applicandole alla progettazione e costruzione della nave e quindi confermando periodicamente la conformità della nave.

L'RS ha evidenziato tra l'altro che, indipendentemente dal fatto che siano membri dell'IACS, le società di classificazione hanno il diritto di agire anche come organismi riconosciuti, ovverosia organismi autorizzati a svolgere, per conto dell'amministrazione marittima dello Stato di bandiera, ispezioni delle navi per la conformità ai requisiti di convenzioni e accordi internazionali, nonché il rilascio dei relativi certificati internazionali.

La società russa ha sottolineato che il Russian Maritime Register of Shipping rimane ancora una delle principali società di classificazione, ha una base normativa e tecnica che soddisfa i più elevati standard internazionali, ha implementato e mantiene un sistema di qualità che soddisfa gli standard dell'IACS che è regolarmente confermato da ispezioni periodiche di varie autorità degli Stati di bandiera, organismi di certificazione indipendenti, nonché dall'appartenenza di RS a IACS da oltre 50 anni. RS ha ricordato inoltre che il Registro russo è riconosciuto dalle amministrazioni marittime di 68 Stati di bandiera, conta più di 50 uffici nel mondo e dispone di un idoneo numero di ispettori con sufficiente competenza, il che consente di prestare tempestivamente e ad alto livello professionale servizi per la classificazione delle navi in quasi tutto il mondo.



Il Russian Maritime Register of Shipping ha concluso specificando che la decisione del consiglio direttivo dell'IACS non pregiudica in alcun modo né lo stato della classe delle navi classificate dalla RS né la validità dei certificati rilasciati dal Registro russo.



