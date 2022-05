19 maggio 2022

In Adriatico è affondato un rimorchiatore. Cinque i dispersi

Salvato il comandante dell'unità. Il pontone rimorchiato si trova alla deriva con 11 persone a bordo

Nella serata di ieri il rimorchiatore Franco P dell'anconetana Società Lavori Marittimi Ancona ILMA è affondato a circa 50 miglia dal porto di Bari e attualmente nell'area, dove ci sono condizioni meteo-marine avverse, sono in corso le ricerche di quattro marittimi italiani ed uno tunisino dispersi. Il rimorchiatore, di bandiera italiana, era impegnato nel rimorchio di un pontone nella tratta Ancona-Durazzo.

Ieri, dopo un segnale di allarme ricevuto dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma, è stata immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di mezzi SAR e messaggi di allerta diretti a tutte le navi presenti in zona allo scopo di farle dirigere sul punto dell'affondamento. Durante le ricerche di questa notte, avvenute anch'esse in presenza di mare molto mosso, la nave Split di bandiera Croata accorsa in zona ha recuperato vivo dal mare il comandante del rimorchiatore. Al momento il pontone si trova alla deriva con 11 persone a bordo. In suo soccorso sta dirigendo un altro rimorchiatore.

La Guardia Costiera di Bari sta coordinando i mezzi militari e civili impegnati nelle ricerche: cinque mercantili, oltre a diverse unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Nelle ricerche sono stati coinvolti anche velivoli della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'aviazione della Croazia. Un aereo “Manta” della Guardia Costiera italiana sta sorvolando in questo momento la zona alla ricerca dei dispersi.





