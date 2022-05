20 maggio 2022

Lunedì si terrà l'assemblea pubblica di Fedespedi

Appuntamento in presenza a Venezia e in streaming su YouTube

Lunedì prossimo all'Hotel Hilton Molino Stucky di Venezia si terrà l'assemblea pubblica di Fedespedi, la Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni internazionali, dal titolo “Ispirati da un mondo che cambia” a sottolineare il ruolo fondamentale giocato dalle imprese di spedizione in un contesto di mercato sempre più sfidante.

Il convegno sarà diviso in due macro sessioni: la prima sessione di lavoro è intitolata “Shipping: tra efficienza dei servizi e norme europee”, nel corso della quale verranno presentati dati e riflessioni sull'andamento del settore del trasporto container via mare, mentre la seconda dal titolo “Sfide e opportunità del cambiamento: digitalizzazione, sostenibilità e nuove competenze” vedrà gli interventi di autorevoli interlocutori pubblici e privati - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, RAM, Cisco, Politecnico di Milano, Gi.Group - con cui la Federazione lavora per sostenere innovazione e sviluppo del settore.

L'assemblea sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=gSrpLtLe3A4.



Programma

ore 9.15-9.30 Saluti istituzionali a cura di:

Simone Venturini, Assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo del Comune di Venezia

Fulvio Lino Di Blasio, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Guido Nicolini, Presidente CONFETRA

Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - contributo video 9.30-9.40 Welcome Speech:

Silvia Moretto, Presidente FEDESPEDI 9.40-10.40 Shipping: tra efficienza dei servizi e norme europee

Intervengono:

Olaf Merk, Administrator Ports&Shipping - International Transport Forum OECD

Alessandro Panaro, Head of Maritime & Energy, SRM

Marco Campomenosi, Parlamentare Europeo

Zeno D'Agostino, Vice-chair ESPO 10.40-12.25 Sfide e opportunità del cambiamento: digitalizzazione, sostenibilità e nuove competenze

Intervengono:

Marcello Minenna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Contributo video

Antonella Bianchi, Dirigente Direzione Dogane Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Francesco Benevolo, Direttore RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa

Fabio Florio, Business Development Manager & Innovation Center Leader CISCO Italia

Andrea Fossa, Direttore Scientifico Osservatorio Contract Logistics Politecnico di Milano

Francesco Baroni, Country Manager Italia GiGroup

Enore Facchini, Presidente FASC

Conclusioni a cura di: 12-25-12.45 Teresa Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Conduce: Tiziana Ferrario, giornalista



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail