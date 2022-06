15 giugno 2022

Santi confermato alla guida di Federagenti

Lo ha deciso oggi l'assemblea dei soci

Il veneziano Alessandro Santi è stato confermato oggi presidente della Federazione Nazionale Agenti, Raccomandatari marittimi e Mediatori marittimi dall'assemblea dei soci riunitasi a Roma. Commentando l'avvio del suo secondo mandato alla guida di Federagenti, Santi ha evidenziato che «gli agenti marittimi hanno dimostrato in questi anni una eccezionale e unica capacità di adattamento e integrazione rispondendo ai mutamenti nella struttura del mercato, con trasformazioni anche profonde nelle loro caratteristiche professionali e nel rapporto con gli armatori e le compagnie di navigazione. Ora - ha aggiunto - sono chiamati a partecipare attivamente, con un ruolo propulsivo anche ai dibattiti in atto relativi alla nuova infrastrutturazione dei porti, alle connessioni logistiche e a un rapporto, non sempre facile, con le istituzioni».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail