22 luglio 2022

Il porto di Barcellona ha stabilito il proprio nuovo record di traffico semestrale dei container

Nella prima metà del 2022 è stata superata per la prima volta quota 1,8 milioni di teu

Nei primi sei mesi di quest'anno il porto di Barcellona ha stabilito il proprio nuovo record storico di traffico semestrale delle merci avendo movimentato 35,3 milioni di tonnellate di carichi, con un incremento del +10,3% rispetto alla prima metà del 2021. Il nuovo picco è stato raggiunto grazie ai consistenti volumi di merci movimentati sia nel primo che nel secondo trimestre del 2022 che risultano inferiori solo al record trimestrale di 18,3 milioni di tonnellate segnato nel periodo aprile-giugno dell'anno pre-pandemia del 2019.

Nel secondo trimestre di quest'anno lo scalo portuale spagnolo ha movimentato complessivamente 17,8 milioni di tonnellate di carichi, con una progressione del +9,8% sul corrispondente periodo del 2021. Nel settore delle merci varie i carichi containerizzati sono ammontati a 10,1 milioni di tonnellate (+8,1%) con una movimentazione di container che è risultata pari a 928mila teu (+4,8%), di cui 496mila teu in import-export (-1,2%) e 431mila teu in transito (+12,7%), mentre le merci convenzionali hanno totalizzato 3,0 milioni di tonnellate (+8,2%). Le rinfuse liquide sono aumentate del +26,9% salendo a quasi 3,5 milioni di tonnellate, mentre le rinfuse secche sono diminuite del -11,3% a 1,1 milioni di tonnellate. Se nel comparto dei passeggeri l'attività dei traghetti ha mostrato una netta ripresa del +134,6% con 360mila passeggeri, l'attività nel segmento delle crociere, quasi ferma con meno di 3mila passeggeri nel secondo trimestre del 2021 a causa della pandemia, ha registrato 578mila passeggeri.

Il nuovo record di traffico complessivo conseguito nel primo semestre del 2022 è stato generato dal nuovo picco storico del traffico containerizzato semestrale che si è attestato a 19,4 milioni di tonnellate (+2,0%) con una movimentazione di contenitori che è stata pari a 1,8 milioni di teu (+0,7%), di cui 993mila in import-export (-1,0%) e 811mila in transito (+2,9%). Nei primi sei mesi di quest'anno le merci convenzionali si sono attestate a 5,8 milioni di tonnellate (+9,7%), le rinfuse liquide a 7,9 milioni di tonnellate (+42,8%) e le rinfuse solide a 2,3 milioni di tonnellate (+3,2%). La movimentazione di automobili è stata di 249mila veicoli (-13,0%). Nel settore dei traghetti il traffico è stato di 520mila passeggeri (+118,2%) e in quello delle crociere di 670mila passeggeri (+23.424,2%).









